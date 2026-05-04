Гендиректор красноярского завода «Роскосмоса» находится в СИЗО по делу о растрате

По делу о растрате взят под стражу гендиректор завода «Красмаш» (входит в «Роскосмос») Александр Гаврилов. Топ-менеджера отправили в СИЗО в конце апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник. Правоохранительные органы не комментируют информацию о задержании главы предприятия.

Депутат горсовета от ЛДПР Иван Петров написал на своем сайте, что гендиректор АО «Красмаш» мог быть задержан по подозрению в получении взятки в размере 3 млн руб.

Красноярский машиностроительный завод основан в 1932 году. По данным сайта предприятия, его основной деятельностью является производство ракетно-космической техники. В 1989 году «Красмаш» начал освоение и выпуск базовых модулей разгонных блоков ракет-носителей «Протон» и «Зенит».

Илья Николаев