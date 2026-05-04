Аэропорт Домодедово возобновил работу

В аэропорту Домодедово сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в агентстве. Домодедово работал по согласованию с соответствующими органами около четырех часов. Кроме того, на два часа ограничивал работу аэропорт Внуково.

За это время на подлете к Москве сбили два беспилотника, сообщал мэр Сергей Собянин. Обошлось без жертв и повреждений. В начале ночи еще один БПЛА попал в здание на улице Мосфильмовской в Москве, никто не пострадал.