В Брянской области при ударе дрона пострадал мирный житель

В Брянской области ВСУ с помощью БПЛА атаковали поселок Сенчуры Суземского района. Удар был нанесен по движущемуся грузовому автомобилю АПХ «Мираторг». Ранен водитель, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Пострадавший доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь. Грузовой автомобиль получил повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Общее число уничтоженных над территорией региона БПЛА не уточняется. По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 117 беспилотников над 14 российскими регионами.