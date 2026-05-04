Силы ПВО за ночь сбили над Россией 117 БПЛА

В период с 20:00 мск 3 мая до 7:00 4 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 117 беспилотников самолетного типа над 14 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Ульяновской областями.

В Москве беспилотник попал в здание на Мосфильмовской улице, никто не пострадал. В Брянской области в поселке Сенчуры дрон ударил по движущемуся грузовому автомобилю, был ранен водитель. В Белгородской области при взрыве легковушки вчера вечером пострадали два человека. В Калужской и Ростовской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.