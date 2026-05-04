Предложение офисов в Петербурге за год выросло почти на 50%
Объем предложения офисной недвижимости в Санкт-Петербурге за год увеличился на 49%, тогда как спрос сократился на 23% на фоне высокой базы предыдущих лет. Такие данные приводятся в исследовании «Авито Недвижимости», пишет ТАСС.
При этом в марте интерес арендаторов к офисам начал восстанавливаться: по сравнению с февралем спрос вырос на 11%. Одновременно продолжился рост арендных ставок, особенно в сегменте офисов класса B.
Аналитики также отмечают постепенное сокращение разницы в стоимости аренды и продажи между офисами классов А и B. Владельцы помещений класса B активнее индексируют ставки.
По итогам первого квартала 2026 года рынок коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области демонстрирует признаки стабилизации после активного роста в 2024 году и начале 2025-го. Несмотря на годовое снижение спроса, к концу квартала эксперты зафиксировали увеличение пользовательской активности во всех сегментах рынка.