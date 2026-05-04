УК «Сила Сибири» построит в Кузбассе контейнерный терминал за 5,3 млрд рублей

АО «Угольная компания «Сила Сибири» намерена вложить 5,3 млрд руб. в строительство контейнерного терминала и железнодорожной станции Проектная в Ленинск-Кузнецком и Беловском муниципальных округах Кемеровской области. Проект планируется реализовать в период с 2026 по 2028 годы. Площадка сможет обрабатывать до 200 тыс. контейнеров в год, будет создано 195 рабочих мест.

Проект предполагает использование механизма ускоренного возврата полувагонов, поступающих с Дальнего Востока после выгрузки угля, сообщает пресс-служба правительства региона. С 2023 года ОАО «РЖД» применяет понижающий коэффициент на использование полувагонов для контейнерных перевозок, что позволяет загружать их при движении в обратном направлении.

«Проект стратегически важен для Кузбасса. Он поможет повысить эффективность всей транспортной системы региона. Раньше полувагоны возвращались за углем пустыми, а теперь будут везти контейнеры с нужными региону товарами. Это позволит увеличить объемы грузоперевозок, получить дополнительные доходы в бюджет», — прокомментировал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

АО «УК «Сила Сибири» основано в Полысаеве Кемеровской области в 2018 году. Компания занимается обогащением угля. Генеральным директором предприятия с 26 марта 2025 года является Денис Махов. Сведения об учредителях в открытых данных не раскрыты. Численность сотрудников увеличилась с 71 человека в 2021 году до 1 880 в 2025-м. По данным Rusprofile, выручка компании в 2025 году составила 5,5 млрд руб., чистый убыток — 2,8 млрд руб.

Лолита Белова