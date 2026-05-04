Стоимость ночи в гостиницах Москвы снизилась на 1,6%

Средняя стоимость номера в гостиницах Москвы в январе-марте составила 10,1 тыс. руб. в сутки, следует из подсчетов Nikoliers на базе данных Hotel Advisors, с которыми ознакомился «Ъ». Значение сократилось на 1,6% год к году, снижение зафиксировано впервые с 2022 года.

Согласно Travelline, средняя стоимость ночи в отелях Москвы, проданной в период с 19 апреля по 2 мая, составила 8,4 тыс. руб., потеряв год к году 6%. Наиболее напряженная ситуация сложилась в пятизвездных отелях. Средний тариф здесь в январе-марте сократился на 2,7% год к году, до 17,4 тыс. руб. в сутки, следует из данных Nikoliers.

Стоимость ночи в четырехзвездных отелях Москвы за год выросла на 1,1%, до 8,2 тыс. руб. в январе—марте. Тариф в трехзвездных сократился на 0,4% год к году, до 5,7 тыс. руб. за ночь. Бюджетные средства размещения сейчас испытывают давление со стороны растущего рынка посуточной аренды.

В Ассоциации туроператоров России отмечали, что активность на рынке внутреннего туризма в первом квартале сократилась год к году на 4–5%. На 27 апреля — 11 мая количество гостиничных бронирований в Москве снизилось на 5,6% год к году, следует из данных Travelline.

