Иран передал США план мира из 14 пунктов

Власти Ирана передали США мирный план из 14 пунктов, в котором изложены ключевые условия Тегерана для завершения конфликта, сообщают Fars и Tasnim. Агентства называют документ ответом на предыдущее предложение Вашингтона, которое состояло из девяти параграфов.

Тегеран требует от Вашингтона гарантий ненападения, вывода американских войск из сопредельных регионов, снятия морской блокады, а также разморозки заблокированных иранских активов. Кроме того, Иран хочет добиться выплаты репараций, отмены санкций, прекращения боевых действий на всех фронтах (включая Ливан), а также установления нового «механизма функционирования Ормузского пролива».

США в предыдущем предложении запрашивали двухмесячное перемирие, а власти Ирана ответили, что все вопросы должны быть окончательно решены в течение месяца, пишет Tasnim. «Акцент должен быть сделан не на продлении перемирия, а на завершении войны»,— передает агентство.

Сейчас Тегеран ждет ответа Вашингтона. Предыдущим предложением Ирана президент США Дональд Трамп был недоволен и говорил, что власти республики просят то, чего он дать им не может.