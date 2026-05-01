Трамп раскритиковал новое мирное предложение Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана для урегулирования конфликта. По его словам, стороны продолжают переговоры по телефону. Американский президент пообещал рассмотреть следующие мирные инициативы Ирана.

Фото: Matt Rourke / AP

«Они (власти Ирана.— “Ъ”) просят то, на что я не могу согласиться»,— сказал господин Трамп журналистам у Белого дома (видео опубликовано на странице Fox News в соцсети Х). При этом, по его словам, иранская сторона «стремится к соглашению».

Президент США объяснил затягивание переговорного процесса тем, что власти Ирана «невероятно разобщены»: «Они не могут ладить друг с другом как лидеры. Они не знают, кто их лидер». «Посмотрим, как будут развиваться события»,— добавил Дональд Трамп.

Между США и Ираном действует перемирие. Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до завершения переговоров. На встрече в Исламабаде 11 апреля американская и иранская делегации не пришли к соглашению. США заблокировали иранские порты. Иран, в свою очередь, продолжил блокаду Ормузского пролива.