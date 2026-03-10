Абоненты потеряли сигнал

4 марта вышел из строя российский телекоммуникационный спутник «Экспресс-АТ1», который работал в орбитальной позиции 56° восточной долготы и использовался несколькими отечественными операторами ТВ. Аппарат внезапно прекратил работу, попытки специалистов государственного предприятия «Космическая связь» (ГП КС) и компании-производителя АО «Решетнев» восстановить его функционирование результата не дали. Запуск аналога, который может заменить «Экспресс-АТ1», запланирован только на 2030 год.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам собеседника “Ъ” на телекоммуникационном рынке, специалисты не зафиксировали внешних помех сигналу, перед тем как спутник вышел из строя. «Судя по всему, аппарат просто выключился. Срок его эксплуатации был рассчитан до 2030 года, и такая авария, приведшая к моментальному отказу, совершенно точно наводит на мысли о возможном воздействии на сам спутник»,— отметил он, не исключив возможность кибератаки.

Потеря «Экспресс-АТ1» уже привела к перебоям в работе спутникового телевидения. В день аварии сигнал пропал у абонентов в разных регионах России. Спутник использовался несколькими операторами, включая «Триколор», «НТВ-Плюс» и «Русский мир». По данным участников рынка, он обеспечивал покрытие территории от Калининграда до Дальнего Востока.

Крупнейший из перечисленных операторов — «Триколор» — уже начал перевод части вещания на другие орбитальные позиции.

В компании сообщили “Ъ”, что абоненты могут принимать каналы через спутник, работающий на 36°, но лишь в тех регионах, где это технически возможно.

А в ближайшее время начнется вещание и с позиции 75°, но для этого пользователям в обоих случаях потребуется оставить заявки на поворот антенны, отметили в компании.

Ранее представители Национальной спутниковой компании (бренд «Триколор») сообщили РБК, что сейчас оператор ведет переговоры с международной организацией космической связи «Интерспутник» об аренде от двух до четырех транспондеров на спутнике ABS-2A, расположенном на 75° восточной долготы. Компания рассчитывает к 15–18 марта восстановить вещание в районах, которые были затронуты потерей «Экспресс-АТ1». При переходе на новый спутник абонентам потребуется изменить направление антенн, заменить конвертеры и обновить программное обеспечение приемников. Финансирование технической части перехода оператор намерен взять на себя.

Другие операторы тоже ищут пути решения возникшей проблемы. В «НТВ-Плюс» сообщили, что спутник «Экспресс-АТ1» фактически потерян, а вещание с позиции 56° восточной долготы полностью прекращено. Компания принимает экстренные меры для восстановления работы и временно открыла бесплатный доступ к цифровым каналам для абонентов, оставшихся без сигнала. Наиболее серьезно сбой затронул пользователей пакета «НТВ-Плюс Восток» в Калининградской области, на Урале и в Сибири, добавили там.

Самая сложная ситуация сложилась у оператора «Русский мир», в доступе которого были мощности лишь одного «Экспресс-АТ1». Его пользователи остались без вещания полностью. В компании сообщили, что перевод абонентов на другие спутники сейчас находится «в активной стадии проработки».

Авария произошла на фоне обсуждения обновления всей спутниковой группировки «Экспресс».

Сейчас в управлении ГП КС находится 12 геостационарных спутников, через которые передается около 1,1 тыс. телевизионных каналов. Как ранее сообщал “Ъ”, новые аппараты «Экспресс-АТ3» и «Экспресс-АТ4» планируется начать строить в 2026 году, а их запуск ожидается в 2030-м. Эти планы были подтверждены 6 марта, когда ГП КС объявила о конкурсе на создание нового аппарата, который должен заменить вышедший из строя спутник. Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств предприятия.

Участники рынка ранее уже выражали опасения, что запланированные сроки могут быть сорваны (см. “Ъ” от 3 октября 2025 года). Срок активного существования многих действующих спутников истекает в 2029–2030 годах, а производство одного аппарата обычно занимает не менее пяти лет. В условиях санкций и ограниченного доступа российских операторов к иностранным спутникам возможные задержки могут создать риски для стабильности спутникового телевещания.

Дмитрий Сотак, Алексей Жабин