Сотрудник Запорожской АЭС погиб при ударе беспилотника

Сотрудник Запорожской АЭС (ЗАЭС) погиб при ударе беспилотника по транспортному цеху станции. Мужчина работал водителем. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Пресс-служба станции принесла соболезнования родным и близким погибшего. Семье сотрудника пообещали оказать «всю необходимую помощь и поддержку». Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила «РИА Новости», что транспортный цех находится за пределами промплощадки станции.

Запорожская АЭС расположена вблизи города-спутника Энергодара. Россия установила контроль над атомной электростанцией в марте 2022 года. С этого же года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова». В начале апреля на ЗАЭС сообщили об участившихся атаках ВСУ на атомную электростанцию и Энергодар.

