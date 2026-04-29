Лихачев: ВСУ стали агрессивнее атаковать Запорожскую АЭС

«Росатом» фиксирует возросшую агрессивность ВСУ по отношению к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и ее персоналу. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, принимающий участие в российско-конголезских переговорах в Кремле.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Желание давить на персонал, нанести ущерб людям, которые работают на ЗАЭС, нарастает. 27 апреля между нулем и часом ночи был нанесен удар по инфраструктуре станции — по автотранспортному парку, по дежурным автомобилям. Слава богу, людей, пассажиров не было, но был дежурный водитель, он скончался по дороге в больницу»,— сказал господин Лихачев, назвав этот случай вопиющим.

По словам главы «Росатома», речь идет о «демонстративном попрании всех принципов безопасности». «Это удар по инфраструктуре АЭС, это удар по гражданскому транспорту, работающему на АЭС, и это убийство человека, который является полноценным работником эксплуатирующей организации»,— подчеркнул господин Лихачев.

Он отметил, что за последние сутки также были зафиксированы удары по водозабору, электроподстанции и распределительной станции ЗАЭС. «День ото дня, неделя от недели нарастает давление, нарастает количество и вредоносность ударов и по ЗАЭС, и по Энергодару»,— сказал Алексей Лихачев, добавив, что тем самым ВСУ пытаются вызвать панику у персонала и населения.

Сейчас «Росатом» ведет переговоры с МАГАТЭ об установлении так называемого времени тишины для ремонта второй линии постоянного электроснабжения ЗАЭС, однако в силу технических причин решение об этом пока отложено, резюмировал гендиректор.

Андрей Прах