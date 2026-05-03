Дмитрий Неделин посетил «Казанский марафон»

Бывший рекордсмен России в марафонском беге, амбассадор букмекерской компании FONBET Дмитрий Неделин стал гостем «Казанского марафона». Во время мероприятия он выступил с лекцией и провел автограф-сессию для участников и гостей забегов.

Рекорд России Дмитрий Неделин установил 26 апреля на Дюссельдорфском марафоне. Он преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 54 секунды. Ранее рекорд страны принадлежал Алексею Соловьеву (2:09.07). Однако на «Казанском марафоне» достижение Неделина было побито: Владимир Никитин потратил на его прохождение 2 часа 8 минут 9 секунд.

Лекция Дмитрия Неделина прошла 30 апреля. Она касалась подготовки к марафонским дистанциям. Он рассказал и о поездке в Кению. По словам легкоатлета, эту страну регулярно посещают спортсмены разного уровня, чтобы улучшить результаты и понаблюдать за тренировками лучших марафонцев мира.

На следующий день, 1 мая, Неделин провел автограф-сессию на стенде благотворительной программы ДоброFON. Перед ее началом спортсмен принял участие в благотворительной акции программы в пользу фонда «Важные люди», который помогает детям с нервно-мышечными заболеваниями. Согласно условиям акции, каждый километр, пройденный на интерактивной беговой дорожке, был конвертирован в пожертвование в фонд в режиме реального времени.

Арнольд Кабанов