Песков заявил о готовности России увеличить поставки нефти и газа другим странам

Россия готова наращивать поставки нефти и газа другим странам, несмотря на санкции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире India Today. Интервью транслировали в соцсети телеканала.

«Россия сталкивается с незаконными с точки зрения международного права санкциями. Но, несмотря на это, мы преодолеваем эти санкции и поставляем нефть и сжиженный газ различным странам, и будем продолжать это делать. И мы готовы увеличить поставки, если это потребуется этим странам»,— сказал господин Песков.

Господин Песков призвал «не преувеличивать» прибыль России из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, страна получила «скромный прирост», который не стал жизненно важным для российского бюджета и экономики. Пресс-секретарь российского президента отметил, что мировая экономика будет ощущать последствия конфликта в регионе «довольно долго». Для восстановления баланса на нефтяном рынке потребуется время, добавил он.

13 марта Минфин США позволил России в течение месяца продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Белый дом решил не продлевать срок действия специальной лицензии Минфина США. По данным Politico, на восстановлении санкций настояли несколько сенаторов. Они объясняли, что послабление ограничений позволило России заработать более $4 млрд. По информации Международного энергетического агентства, в марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли до $19,04 млрд. Это на $9,7 млрд больше, чем в феврале.