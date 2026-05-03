Полувагон с концентратом сошел с рельсов в Нижнем Тагиле

В районе станции Смычка в Нижнем Тагиле (Свердловская область) сошел с рельсов полувагон с концентратом, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В надзорном ведомстве подчеркнули, что уже начали проверку исполнения законодательства и эксплуатации железнодорожного транспорта в Нижнетагильском транспортном районе.

«В результате инцидента никто не пострадал. Происшествие на движение поездов по станции не повлияло»,— добавили в прокуратуре.

Ранее, в марте, прокуратура сообщала о сходе с рельсов пригородного пассажирского поезда №6968 на станции Серов-Заводской в Серове — локомотива и одного вагона. Движение на участке тогда восстановили за 5 часов 30 минут. В надзорном ведомстве пояснили, что в результате схода поезда никто не пострадал, опрокидывания вагонов не произошло.

Василий Алексеев