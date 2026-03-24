Движение поездов на севере Свердловской области восстановлено

На участке Свердловской железной дороги (СвЖД) восстановили движение поездов через станцию Серов-Заводской на севере Свердловской области, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Движение поездов между станциями Серов-Сортировочный и Серов восстановлено в 12:30. Поезда следуют по одному пути в обоих направлениях обычным маршрутом. Восстановительные работы на втором пути завершены — сошедшие локомотив и вагон подняты и поставлены на путь.

Утром 24 марта на Среднем Урале сошел с рельсов пригородный поезд №6968 «Ивдель 1 — Серов». Пострадавших нет, опрокидывания вагонов не допущено. Причины происшествия устанавливаются.

Ирина Пичурина