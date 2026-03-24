На севере Свердловской области сошел с рельсов пассажирский поезд

Утром 24 марта на севере Свердловской области сошел с рельсов пригородный поезд №6968 «Ивдель 1 — Серов», сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Сход произошел в 7:00 на станции Серов-Заводской однопутного электрифицированного участка Ивдель 2 — Серов. С путей сошел локомотив и один вагон. Пострадавших нет. На месте происшествия сейчас железнодорожники ведут восстановительные работы, выясняются причины.

В данный момент движение на участке остановлено. Поезд №6968 отменен, а пригородные поезда №6983 «Серов — Карпунино» и №6969 «Серов — Верхнекондинская» поедут измененным маршрутом через станции Серов и Каква.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку. По ее данным, опрокидывания вагонов не допущено.

Ирина Пичурина