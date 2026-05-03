Футболисты споткнулись на стыке

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение по вопросу неявки «Уфы» на матч 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровск». Игра должна была состояться 3 мая, но уфимская команда не сумела добраться до Хабаровска из-за закрытия воздушного пространства Башкирии и введения режима «ковер». Неявка на матч обычно карается присуждением технического поражения со счетом 0:3, но если речь идет о неявке без уважительной причины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренировка футбольного клуба «Уфа»

Фото: Идэль Гумеров Тренировка футбольного клуба «Уфа»

Фото: Идэль Гумеров

Футбольная национальная лига (ФНЛ), проводящая чемпионат Первой лиги, сообщила на своем официальном сайте, что история с неявкой «Уфы» на игру первенства, которая должна была состояться 3 мая в Хабаровске против местного «СКА-Хабаровск», станет предметом рассмотрения КДК РФС.

«Вечером 2 мая в адрес лиги и РФС поступило официальное письмо от ФК “Уфа”, содержащее информацию о невозможности обеспечения явки команды на матч 32-го тура лиги между командами “СКА-Хабаровск”—“Уфа” в Хабаровске, который должен был начаться 3 мая в 10:00 по московскому времени,— говорится в заявлении лиги.— ФК “Уфа” в установленное регламентом время не прибыл на стадион. С учетом полученного уведомления и фактического отсутствия команды гостей будет зафиксирована неявка ФК “Уфа” на матч. В соответствии с регламентом сезона 2025–2026 годов рассмотрение обстоятельств данного инцидента и решение о матче будет приниматься КДК. О решении КДК Футбольная национальная лига сообщит дополнительно».

Уфимцы не сумели попасть в Хабаровск из-за того, что в Башкирии был введен план «Ковер» и отменены полеты.

При этом команда планировала добираться до Хабаровска через Новосибирск. Там, разумеется, никто рейс задерживать ради футболистов не собирался. «Мы поняли, что не успеваем на матч, когда узнали, что самолет не будет нас ждать в Новосибирске. Мы шесть часов сидели в Уфе — не могли вылететь в Новосибирск. Наш рейс отложили, а другой самолет улетел в Хабаровск. Так произошло не по нашей вине»,— заявил главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе изданию Championat.com.

Согласно регламенту РФС, неявка на матч наказывается присуждением технического поражения. Однако в правилах прямо указано, что неявка должна случиться по неуважительной причине.

КДК предстоит решить, насколько уважительной причиной являются закрытие воздушного пространства и последовавший пропуск стыковочного рейса.

«СКА-Хабаровск» и «Уфа» занимают 14-е и 15-е места в турнирной таблице Первой лиги. У команд 35 и 31 очко соответственно.

Арнольд Кабанов