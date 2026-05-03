Арестованные из свердловского СИЗО попросили омбудсмена отправить их на СВО

Арестованные и подследственные из СИЗО №1 Екатеринбурга призвали уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову поспособствовать их отправке на специальную военную операцию (СВО). На своей странице «ВКонтакте» омбудсмен заверила, что постарается решить вопрос с военным комиссаром региона, подчеркнув, что важную роль будет играть позиция следствия.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

«О чем просили? Почти все — отпустить на фронт. Близкие считают, что их силой заставляют писать заявление на фронт. Просятся добровольно. Общаюсь на разные темы. Но всегда, в разных камерах звучит вопрос: как пойти вовремя на передовую»,— пояснила госпожа Мерзлякова.

Арестованные и подсудимые обратились к омбудсмену в день ее визита в СИЗО №1 28 апреля. Татьяна Мерзлякова отметила, что ремонт в учреждении охватывает «корпус за корпусом». «Старейший на Урале Екатеринбургский централ преображается. Следственный изолятор впервые за долгие годы не загружен, но даже при этом вижу там людей, которым можно было бы ожидать суда в домашних условиях. Есть вопрос по лекарству для ВИЧ — инфицированных. Все остальное — слова благодарности»,— добавила уполномоченный.

Обращения с просьбой об отправке в зону проведения СВО из СИЗО №1 также поступили омбудсмену и в сентябре 2025 года в ходе проведения досрочных выборов губернатора Свердловской области. В аппарате уполномоченного «Ъ-Урал» тогда сообщили, что взяли запросы арестованных и осужденных в работу

Ранее, в марте, Татьяна Мерзлякова в рамках отчета о работе за 2025 год рассказала депутатам свердловского заксобрания, что тема защиты прав в учреждениях уголовно-исполнительной системы занимает третье место по числу писем в ее адрес (3,4% об общего числа). Вторую позицию по количеству обращений занимают вопросы права на жилище (4,9%), первое — права военных (63,7%).

Василий Алексеев