Reuters узнал о первом решении ОПЕК+ по объемам добычи нефти после ухода ОАЭ

Семь стран ОПЕК+ договорились повысить целевые показатели добычи нефти примерно на 188 тыс. баррелей в сутки в июне. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника. По их словам, альянс продолжит реализовывать намеченные ранее планы, несмотря на выход ОАЭ из объединения.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Увеличение объемов добычи нефти аналогично прошлогоднему росту в 206 тыс. бар. в сутки. Из него вычли долю ОАЭ. Собеседники агентства отметили, что увеличение добычи нефти пока носит символический характер. Это связано с тем, что большая часть судоходства через Ормузский пролив приостановлена из-за операции США и Израиля против Ирана.

ОАЭ вышли из ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая. Страна входила в состав альянса с 1967 года. По данным ежегодного статистического бюллетеня ОПЕК, в 2024 году на долю ОАЭ пришлось 13,5% от общего объема производственных квот организации. Страна занимает третье место по добыче нефти в альянсе.

