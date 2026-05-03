Деньги для ФСИН теперь пополам

В Москве суд изменил приговор бизнесмену Павлу Алимпиеву, получившему пять лет за хищение у ФСИН более 217 млн руб., выделенных на доставку продовольствия в СИЗО. Оставив прежний срок наказания, апелляционная инстанция решила, что возмещать ущерб предприниматель должен не один, как говорилось в приговоре ранее, а совместно с ранее осужденным замруководителя федерального автономного учреждения «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы» (ФАУ НПО УИС, подведомственно ФСИН) Дмитрием Сидоровым.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Предприниматель Павел Алимпиев на оглашении приговора в Замоскворецком районном суде Москвы (март 2026 года)

На днях Мосгорсуд рассмотрел жалобу Павла Алимпиева и его защиты, а также представление прокуратуры на приговор Замоскворецкого суда от 3 марта текущего года. Осужденный участвовал в заседании в режиме видео-конференц-связи, а в зале присутствовала его супруга.

Как ранее сообщал “Ъ”, бизнесмену Алимпиеву инкриминировались особо крупные растрата и легализация преступных доходов (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Вину он признал, дело рассматривалось в особом порядке (без исследования доказательств и допросов свидетелей), в итоге фигурант был приговорен к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. При этом суд удовлетворил иск потерпевшей стороны, ФАУ НПО УИС, на сумму причиненного ущерба — более 217 млн руб.

Ранее так же поступил другой фигурант дела — замруководителя ФАУ НПО УИС Дмитрий Сидоров. Именно он заключил с господином Алимпиевым и другим предпринимателем, Алексеем Сериковым, соглашение о поставке в его ведомство продуктов питания через систему онлайн-заказов.

Как было установлено следствием и судом, идея провернуть аферу с деньгами ФСИН принадлежала бизнесменам Павлу Алимпиеву и его деловому партнеру Алексею Серикову (уехал из РФ и проживает в Италии), которые и «вовлекли в преступную группу» заместителя руководителя ФАУ НПО УИС Дмитрия Сидорова. Именно он отвечал в своей организации за подписание финансовых документов, в том числе и договоров, и имел полномочия распоряжаться выделяемыми бюджетом деньгами.

Предприниматели предложили Дмитрию Сидорову заключать с его ФАУ фиктивные договоры на поставку продуктов питания, промышленного оборудования, фурнитуры для онлайн-магазина. В ответ замруководителя НПО УИС Сидоров должен был от лица своей организации санкционировать перечисление крупных авансовых платежей на счета фирм-однодневок, откуда впоследствии деньги переводились в другие компании, обналичивались и присваивались сообщниками.

Дмитрий Сидоров согласился и даже выдал предпринимателям смартфон со своей квалифицированной электронной подписью, благодаря чему сообщники и смогли присвоить 217 млн руб. казенных средств. Из них, по материалам дела, Павел Алимпиев успел отмыть 172 млн руб.

В апелляционном суде защита протестовала против того, что осужденного Алимпиева обязали выплатить сумму ущерба единолично, без упоминания Дмитрия Сидорова (он также признал вину, заключил сделку со следствием и был осужден в особом порядке на четыре года). Адвокаты настаивали на солидарном возмещении ущерба.

Кроме того, защита заявила, что Павел Алимпиев заслуживает менее строгого наказания, например, отбывания срока в колонии-поселении либо и вовсе трудиться по месту основной работы с вычетами в пользу бюджета, чтобы иметь возможность активнее погашать ущерб.

Сам Павел Алимпиев уверял судей, что достоин лучшего отношения, поскольку является отцом четверых детей, двое из которых несовершеннолетние, имеет на иждивении престарелую мать, которую одной его супруге тяжело содержать. Кроме того, Павел Алимпиев напомнил, что до своего задержания оказывал посильное содействие участникам СВО, закупая на свои доходы средства связи, приборы наблюдения и другое оборудование.

Прокурор выступила против удовлетворения жалобы защиты, потребовав, напротив, увеличить срок заключения осужденному до восьми лет. Представитель гособвинения подчеркнула, что исправление подсудимого возможно только в местах лишения свободы.

В итоге суд решил срок заключения Павлу Алимпиеву и размер штрафа оставить без изменения, но указал, что погашать ущерб осужденные Алимпиев и Сидоров должны в «солидарном порядке».

После заседания адвокат отказался от комментариев. Зато супруга осужденного выразила удовлетворение тем, что хотя бы возмещать ущерб ее муж будет не в одиночку.

Алексей Соковнин