Пять лет свободно не едать

Суд в Москве вынес приговор бизнесмену Павлу Алимпиеву. По версии следствия, он создал преступную группу, похитившую у ФСИН 217 млн руб., выделенных на закупку продовольствия для сервиса доставки еды в СИЗО. Фигурант признал вину, дал показания на сообщников и получил пять лет колонии общего режима.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Павел Алимпиев вину признал, заключил досудебное соглашение и получил пять лет колонии

В Замоскворецком райсуде столицы 3 марта завершился процесс по делу коммерсанта Павла Алимпиева. Ему вменялась в вину особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализация средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц было возбуждено в октябре 2024 года ГСУ СКР. В январе 2025 года уголовное дело Павла Алимпиева поступило в Замоскворецкий суд. В качестве потерпевшей стороны по делу проходила ФСИН.

По версии обвинения, в период с 2023 по 2024 год Павел Алимпиев и его знакомый предприниматель Алексей Сериков организовали преступную группу, нацеленную на хищение денежных средств из государственных и коммерческих учреждений. Для осуществления задуманного они привлекли в сообщники замруководителя Научно-производственного объединения уголовно-исполнительной системы (ФАУ НПО УИС, подведомственно ФСИН) Дмитрия Сидорова, который в силу занимаемой должности мог распоряжаться казенными деньгами. Именно он отвечал в ФАУ за подписание финансовых документов и контроль за казначейскими счетами. Коммерсанты предложили Дмитрию Сидорову создать на базе его ведомства онлайн-магазин для доставки продуктов питания в СИЗО, и управленец согласился.

ФАУ НПО УИС создано Минюстом России на основе базы отдыха «Волна» управления ФСИН по Краснодарскому краю. Учреждение отвечает за ремонт оружия сотрудников ФСИН, систем телекоммуникационного наблюдения и различных сигнализаций в СИЗО и колониях, а также электронного мониторинга подконтрольных лиц — так называемых электронных браслетов. В настоящее время находится в процедуре банкротства.

Как утверждает следствие, Павел Алимпиев и его подручные заключали фиктивные договоры между ФАУ и подконтрольными им фирмами на поставку продуктов питания, промышленного оборудования, фурнитуры для онлайн-магазина. Согласно разработанному Павлом Алимпиевым плану, Дмитрий Сидоров должен был от лица ФАУ санкционировать перечисление крупных авансовых платежей по этим договорам на счета фирм-однодневок, после чего деньги обналичивались или выводились. Обязательства по поставкам при этом не исполнялись. Для оперативного управления средствами Дмитрий Сидоров даже передал Павлу Алимпиеву и Алексею Серикову смартфон со своей квалифицированной электронной подписью.

Совокупный ущерб от действий фигурантов составил 217 млн руб., из которых Павел Алимпиев смог отмыть 172 млн руб.

Первым по уголовному делу был задержан Дмитрий Сидоров. После того как ему было предъявлено обвинение, бывший фсиновец полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил четыре года колонии. Благодаря его показаниям следствию удалось выйти на Павла Алимпиева и Алексея Серикова, которые на тот момент скрывались за границей.

О начале уголовного производства в отношении себя они, однако, не знали, поэтому Павел Алимпиев вернулся в Россию в мае 2025 года, где был задержан и помещен по решению Басманного суда под стражу. После того как ему предъявили обвинение, он также признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Его дело было рассмотрено в особом порядке, на это потребовалось всего пять заседаний. В прениях гособвинение просило назначать Павлу Алимпиеву восемь лет по совокупности преступлений. Однако судья Кристина Бираева приговорила коммерсанта к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. По гражданскому иску потерпевшей стороны у него конфискуют 172 млн руб. Совместно фигуранты должны будут возместить 217 млн руб. Адвокат подсудимого от комментариев после оглашения приговора отказался.

Третий фигурант дела Алексей Сериков находится в Италии.

Ефим Брянцев