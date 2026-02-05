Сели — не поели

Суд в Москве вынес приговор бывшему гендиректору федерального автономного учреждения «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы» (ФАУ НПО УИС, подведомственно ФСИН) Дмитрию Сидорову. Согласно версии обвинения, он участвовал в растрате средств, выделенных на закупку продовольствия для сервиса доставки еды в СИЗО. Ущерб по делу оценивается в 217 млн руб. Фигурант вину признал, дал показания на сообщников и получил четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд столицы 3 февраля вынес приговор Дмитрию Сидорову. Его обвиняли в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Управление по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, ГСУ СКР возбудило уголовное дело 8 октября 2024 года. Вплоть до приговора Дмитрий Сидоров содержался под стражей. Потерпевшей стороной по делу признана ФСИН — учредитель и собственник имущества НПО УИС.

ФАУ НПО УИС является некоммерческой организацией, которая проводит исследования в области создания условий для привлечения к оплачиваемому труду лиц, отбывающих уголовное наказание; обеспечивает заключенных вещевым имуществом, а места их содержания — телекоммуникационным оборудованием, которое используется для допросов и участия в судебных процессах. Учреждение отвечает за ремонт оружия сотрудников ФСИН, систем телекоммуникационного наблюдения и различных сигнализаций в СИЗО и колониях, а также электронного мониторинга подконтрольных лиц — так называемых электронных браслетов. В настоящее время находится в процедуре банкротства.

Как уже рассказывал “Ъ”, согласно версии обвинения, в период с 2023 по 2024 год коммерсанты Павел Алимпиев и Алексей Сериков создали преступную группу с целью хищения денежных средств из государственных и коммерческих учреждений. Позднее Алексей Сериков вовлек в группу своего знакомого Дмитрия Сидорова, который на тот момент занимал должность замруководителя ФАУ НПО УИС и мог распоряжаться бюджетными средствами.

Коммерсанты предложили Дмитрию Сидорову создать на базе ФАУ онлайн-магазин для доставки продуктов питания в СИЗО.

В дальнейшем, по материалам дела, сообщники заключали фиктивные договоры поставки продуктов питания, промышленного оборудования, фурнитуры для этого магазина между структурами ФСИН и подконтрольными коммерческими фирмами. Дмитрий Сидоров санкционировал перечисление крупных авансовых платежей по этим договорам на счета фирм-однодневок, после чего деньги обналичивались или выводились. Обязательства по поставкам при этом не исполнялись.

Для оперативного управления средствами Дмитрий Сидоров даже передал сообщникам мобильное устройство со своей квалифицированной электронной подписью. Ущерб от действий фигурантов составил 217 млн руб.

После того как ему было предъявлено обвинение, бывший фсиновец полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Благодаря его показаниям следствию удалось выйти на Алимпиева и Серикова, которые на тот момент скрывались за границей.

Павел Алимпиев в итоге был задержан, когда вернулся на территорию России, не зная о начале уголовного преследования в отношении него. Сейчас он находится под следствием. Алексей Сериков продолжает скрываться в Италии.



Уголовное дело в отношении Дмитрия Сидорова было выделено в отдельное производство и рассматривалось судом в особом порядке. Сам он утверждал, что умысла на совершение хищения у него не было — он лишь согласился помочь Павлу Алимпиеву и Алексею Серикову с созданием онлайн-магазина, думая, что они действительно собираются закупать продукцию и торговать ею. Сам он рассчитывал получить процент от их прибыли. После того как понял истинные намерения своих сообщников, он уволился с должности и перешел на работу в частный сектор.

В ходе судебного заседания адвокат подсудимого рассказал, что тот уже начал возмещать ФСИН причиненный ущерб. В частности, передал ведомству $20 тыс., найденных у него при обыске. Его супруга также перечислила потерпевшей стороне 15 тыс. руб.

Гособвинение просило назначить Дмитрию Сидорову четыре года колонии общего режима и штраф 400 тыс. руб. (максимальное наказание, которое он мог получить с учетом всех обстоятельств — пять лет).

В итоге судья Артем Устинов назначил подсудимому запрошенное прокурором наказание. По данным “Ъ”, Дмитрий Сидоров и его адвокат пока не решили, будут ли они обжаловать приговор.

Отметим, что уголовное дело Павла Алимпиева 27 января также поступило в Замоскворецкий райсуд. Согласно картотеке суда, ему вменяют особо крупную растрату и легализацию денежных средств (ст. 174.1 УК РФ).

Ефим Брянцев