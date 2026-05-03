Экс-директор ростовского «Моряка» оштрафован на 1,6 млн рублей за подкуп

Ворошиловским районным судом г. Ростова-на-Дону вынесен приговор в отношении бывшего генерального директора ООО «Моряк». Он признан виновным по ч. 4 ст. 204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Установлено, что подсудимый, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, перевел свыше 1 млн руб. на банковский счет стороннего юридического лица в качестве коммерческого подкупа за отказ последнего от участия в аукционе.

С учетом позиции государственного обвинителя Волго-Донской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1,6 млн руб. и лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

Мария Хоперская