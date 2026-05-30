Что такое ВТО

История

Всемирная торговая организация (ВТО) основана 1 января 1995 года по итогам Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров — восьмого раунда в истории Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Само ГАТТ было заключено в 1947 году как временное многостороннее соглашение, регулировавшее мировую торговлю товарами, после того как попытка учредить Международную торговую организацию не увенчалась успехом.

Почти 50 лет ГАТТ служило главной площадкой для постепенного снижения таможенных пошлин и выработки общих правил.

Уругвайский раунд официально открылся в Пунта-дель-Эсте (Уругвай) в сентябре 1986 года, насчитывал 125 государств-участников и охватывал 15 групп вопросов — от сельскохозяйственных и текстильных товаров до субсидий, технических барьеров и интеллектуальной собственности. В Марракеше в 1994 году был принят Заключительный акт, учреждающий ВТО и трансформирующий ГАТТ-1947 в ГАТТ-1994 как составную часть новой организации. Штаб-квартира ВТО находится в Женеве, Швейцария.

Цели и принципы

Основная цель ВТО — использование международной торговли для повышения уровня жизни, достижения полной занятости, роста реальных доходов и спроса. Правовая система базируется на обязательных для всех членов принципах: равные торговые условия; единые правила для своих и чужих товаров после ввоза в страну; защита внутреннего рынка тарифными инструментами; обязательство фиксировать верхний предел пошлин и постепенно их снижать; обязанность публиковать все торговые правила и нормативные акты; урегулирование торговых конфликтов через Орган по разрешению споров.

Членство

ВТО насчитывает 166 членов, на долю которых приходится 98% мирового объема торговли товарами и услугами. Еще более 20 государств находятся в статусе наблюдателя и ведут переговоры о присоединении. Россия вступила в ВТО в 2012 году. Процедура вступления занимает в среднем от пяти до семи лет. Создается рабочая группа, детально изучающая экономический механизм и торгово-политический режим кандидата на соответствие нормам ВТО.

Далее проводятся двусторонние переговоры с заинтересованными членами рабочей группы об условиях доступа на рынки товаров и услуг; параллельно страна-соискатель приводит национальное законодательство в соответствие с требованиями организации. Итоговый пакет документов — доклад рабочей группы, перечни обязательств по тарифным уступкам и услугам, Протокол о присоединении — утверждается Генеральным советом и ратифицируется парламентом присоединяющейся стороны.

Управление

Высшим органом ВТО является Министерская конференция, собирающаяся не реже одного раза в два года. В перерывах ее функции выполняет Генеральный совет, состоящий из послов и глав делегаций в Женеве; он же заседает как Орган по разрешению споров и Орган по обзору торговой политики. Генеральному совету подотчетны Совет по торговле товарами, Совет по торговле услугами и Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Специализированные комитеты и рабочие группы занимаются отдельными соглашениями, вопросами развития, окружающей среды, региональных торговых соглашений и приемом новых членов. Административную поддержку оказывает Секретариат во главе с генеральным директором. Штат Секретариата — 623 сотрудника примерно из 80 государств, рабочие языки — английский, французский и испанский.

Бюджет организации формируется преимущественно из взносов членов, рассчитанных по доле в международной торговле.

По состоянию на 2024 год он составил 205 млн франков ($232,1 млн). Дополнительные доходы поступают от аренды помещений и продажи публикаций, существуют также целевые фонды технического содействия наименее развитым странам. Генеральным директором с 1 марта 2021 года является Нгози Оконджо-Ивеала — седьмой глава организации, первая женщина и первый представитель Африки на этом посту. Решения в ВТО принимаются на основе консенсуса; голосование квалифицированным большинством де-юре предусмотрено, но практически не применяется.

Функции

ВТО администрирует исполнение пакета многосторонних торговых соглашений и контролирует их соблюдение, служит форумом для многосторонних переговоров, где вырабатываются новые правила и уточняются действующие. Организация разрешает торговые споры между членами через обязательную процедуру, состоящую из нескольких этапов: двусторонние консультации, учреждение третейской группы, возможность апелляции, вынесение обязательных для исполнения рекомендаций и, в случае невыполнения, компенсации или контрмеры.

ВТО также осуществляет мониторинг национальной торговой политики. В числе других функций — техническое содействие развивающимся и наименее развитым странам, помощь правительствам во внедрении соглашений и сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими специализированными международными структурами.

Милена Двойченкова