Умер серебряный призер Олимпиады-1976 по гребле Евгений Дулеев

Умер Евгений Дулеев — серебряный призер Олимпиады 1976 года по академической гребле. Ему было 70 лет. О смерти господина Дулеева сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России в Telegram-канале.

«Евгений Васильевич внес большой вклад в развитие отечественного гребного спорта... Федерация выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Васильевича. Память о нем сохранится в истории российской гребли»,— написала пресс-служба федерации.

Евгений Дулеев родился 5 апреля 1956 года в Москве. В 1976 году на Олимпиаде в Монреале в составе парной четверки без рулевого господин Дулеев выиграл серебряную медаль. В 1975 году он выиграл бронзу чемпионата мира в Ноттингеме в составе парной четверки. В 1977 году — бронзу в составе парной двойки на чемпионате мира в Амстердаме. На Олимпийских играх 1980 года в Москве в соревнованиях парных двоек с Александром Фомченко он занял 5-е место.