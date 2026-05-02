В МИД Ирана ждут ответ США на предложение о прекращении огня

Выбор между урегулированием конфликта дипломатическим путем и возвращением к боевым действиям остается за США. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. Его слова передает IRIB.

«Теперь мяч на стороне Соединенных Штатов — им предстоит выбрать путь дипломатии или продолжение конфронтационного подхода... Иран, стремясь обеспечить свои национальные интересы и безопасность, готов к обоим путям»,— сказал господин Гарибабади.

Между США и Ираном действует перемирие. Американский президент Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до завершения переговоров. На встрече в Исламабаде 11 апреля американская и иранская делегации не пришли к соглашению. США заблокировали иранские порты. Иран, в свою очередь, продолжил блокаду Ормузского пролива.

Накануне господин Трамп говорил, что недоволен последним предложением Ирана для урегулирования конфликта. «Они просят то, на что я не могу согласиться»,— прокомментировал президент.