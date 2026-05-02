Трамп назвал чушью данные о недовольстве американцев войной с Ираном

Президент США Дональд Трамп назвал чушью опросы, которые показывают недовольство американцев военной операцией против Ирана. Такое мнение господин Трамп озвучил во время выступления в штате Флорида перед членами Форум-клуба Палм-Бич.

«Если вы почитаете фейковые опросы, там говорится: “Одобрение всего 20% или 25%” — это чушь», — заявил американский президент. По словам господина Трампа, все согласны с ним в том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.

«Я принял такое решение (начать операцию против Ирана. — “Ъ”) — не знаю, глупое, смелое. Но я бы сделал это снова», — отметил Дональд Трамп. При этом, по словам президента, он ожидал, что последствия для фондового рынка и цен на нефть будут гораздо хуже.

Однако у руководства США не было выбора, вне зависимости от экономических последствий, заявил Дональд Трамп. «Я должен был сделать то, что правильно: мы не можем позволить им обладать ядерным оружием», — подчеркнул президент.

Согласно исследованию Reuters/Ipsos, уровень поддержки Дональда Трампа к концу апреля упал до 34% — самого низкого уровня с начала президентского срока. Reuters отметило, что американцы разочаровываются в действиях президента Трампа, в том числе «на фоне непопулярной войны с Ираном».