Рейтинг одобрения Дональда Трампа в США опустился до нового минимума

Уровень поддержки Дональда Трампа упал до самого низкого с начала президентского срока. Согласно новому исследованию Reuters/Ipsos, 34% опрошенных американцев одобряют работу своего президента. Месяцем ранее таких было 36%.

Reuters отмечает, что «американцы все больше разочаровываются в действиях Трампа по снижению стоимости жизни, а также на фоне непопулярной войны с Ираном». Только 22% респондентов довольны действиями президента, направленными на снижение стоимости жизни, по сравнению с 25% в предыдущем опросе.

Рейтинг Трампа снижается с момента вступления в должность в январе 2025 года, когда он составлял 47%. Поддержка начала резко сокращаться с конца февраля 2026-го, когда атаки США и Израиля против Ирана привели к росту цен на нефть и бензин.

Евгений Хвостик