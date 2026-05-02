Трамп: ВМС США могут взять под контроль Кубу «по пути из Ирана»
Президент США Дональд Трамп заявил, что может «практически немедленно» взять Кубу под контроль. Об этом американский президент сообщил во время выступления в штате Флорида перед членами Форум-клуба Палм-Бич.
«У Кубы большие проблемы», однако США должны сначала завершить «дела» в Иране, заявил Дональд Трамп. «По пути назад из Ирана один из наших больших авианосцев, например USS Abraham Lincoln — самый большой в мире, — подойдет на расстояние около 100 ярдов (около 90 м. — “Ъ”) от берега, и они скажут: “Большое спасибо, мы сдаемся”», — отметил американский президент (цитата по Fox News).
Администрация США с начала года усилила давление на Кубу. В январе Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, которые поставляют нефть на остров. С тех пор Куба переживает энергетический кризис — отключения света происходили ежедневно по всей стране на протяжении нескольких месяцев. В конце марта на остров прибыл российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти. По данным Axios, 10 апреля США и Куба провели переговоры в Гаване — делегации стран встретились впервые за 10 лет. Вчера Дональд Трамп ввел новые санкции против кубинского руководства.