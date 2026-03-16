На Кубе полностью пропало электроснабжение, сообщило Минэнерго страны. Полное отключение электричества стало первым после того, как США прекратили поставки нефти на остров.

«Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы, причины выясняются, и активируются протоколы восстановления»,— сообщило ведомство в соцсети Х.

Масштабные отключения электроэнергии наблюдаются последние несколько лет. Как отмечает CNN, кубинские чиновники связывают их с экономическими санкциями США. По словам представителей власти, блокада поставок топлива усугубила энергетический кризис в стране, вызвав периодические отключения электроэнергии.

29 января президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести пошлины на нефтяные поставки для Кубы из-за угрозы нацбезопасности. Спустя почти три месяца блокады отключения электроэнергии увеличились до 15 часов в сутки, работа производств и учреждений серьезно затруднена, а люди сталкиваются с нехваткой еды. 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Куба провела переговоры с США, чтобы «выявить двусторонние проблемы, требующие решения».

