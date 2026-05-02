В Ростовской области на два дня пропадет теле- и радиосигнал

В трех населенных пунктах Ростовской области 6-7 мая на время пропадет теле- и радиосигнал. Отключения связаны с плановым обслуживанием передающего оборудования. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

6 мая с 10:00 до 16:00 трансляция пропадет в селе Александровка Азовского района трансляция пропадет, с 11:00 до 17:00 — в хуторе Зеленовка Тарасовского района.

7 мая с 11:00 до 17:00 профилактика намечена в хуторе Земцов Боковского района.

Наталья Белоштейн