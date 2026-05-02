В Ростовской области на два дня пропадет теле- и радиосигнал
В трех населенных пунктах Ростовской области 6-7 мая на время пропадет теле- и радиосигнал. Отключения связаны с плановым обслуживанием передающего оборудования. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
6 мая с 10:00 до 16:00 трансляция пропадет в селе Александровка Азовского района трансляция пропадет, с 11:00 до 17:00 — в хуторе Зеленовка Тарасовского района.
7 мая с 11:00 до 17:00 профилактика намечена в хуторе Земцов Боковского района.