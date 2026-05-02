Бизнесмена из Австрии обвинили в мошенничестве при рекультивации мусорного полигона

Австрийского бизнесмена Оливера Кайзера обвинили в мошенничестве в особо крупном режиме, сообщает ТАСС. Уже третье уголовное дело бизнесмена связано с рекультивацией мусорного полигона «Кучино» в Балашихе, которое происходило с 2018-й по 2020 год.

Бизнесмен по этому обвинению находится в областном СИЗО с осени 2025 года. Прежде об уголовном деле не сообщалось.

Следствие считает, что предприниматель, будучи главой компании «Экоком», нарушил условия госконтракта по рекультивации мусорного полигона «Кучино». Бизнесмен поставил подержанные электростанции вместо новых, существенно завысив их стоимость в документах, считает обвинение. Ущерб бюджету оценивается в десятки миллионов рублей.

В 2021 году Оливер Кайзер стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности в России (ч. 2 ст. 172 УК). Тогда ему не вынесли никакой меры пресечения, пишет ТАСС — ходатайство следствия об избрании обвиняемому запретов оставалось без движения. Второе уголовное дело было возбуждено в 2024-м по факту уклонения «Экоком» от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК). Бизнесмена арестовали, однако в июле 2025 года Перовский суд Москвы прекратил дело за истечением срока давности. Осенью 2025 года Кайзера вновь задержали и отправили в СИЗО по делу о мошенничестве.

