Посол РФ: Германия не продвинулась в расследовании диверсии на «Северных потоках»

Германия не продвинулась в расследовании подрывов на «Северных потоках» — «в ходу по-прежнему версия об украинских диверсантах-любителях», заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Вместе с тем Берлин игнорирует запросы Москвы о правовой помощи и предложения о совместной работе, несмотря на прошлые договоренности, заявил господин Нечаев.

«Конвенции, к которым присоединились Россия, Германия и ряд других стран, обязывают участников оказывать друг другу содействие в расследовании террористических преступлений. Тем не менее, этого не происходит»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».

Посол также напомнил, что в сентябре 2024 года Россия предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии. Российские власти тогда грозились обратиться в Международный суд ООН, но этого до сих пор не произошло.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. По версии ФРГ, за преступлением стоит группа украинских водолазов-любителей, которая действовала под руководством украинских военных. Российские власти эту версию не принимают.

