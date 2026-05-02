Пентагон договорился с восемью компаниями о боевом применении ИИ-технологий

Пентагон заключил соглашение с восемью передовыми разработчиками в области ИИ о внедрении их технологий в системы американского оборонного ведомства. Как указано в сообщении министерства, партнерами стали SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services и Oracle.

Технологии ИИ будут применяться для работы с засекреченной информацией. По заявлению Пентагона, интеграция позволит оптимизировать синтез данных в сложных условиях и обеспечит американским военным «превосходство в принятии решений» во всех сферах ведения войны.

Сделка фактически оставляет в изоляции компанию Anthropic, которая ранее была ключевым партнером армии, отмечает The Washington Post. Отношения между компанией и Пентагоном обострились из-за требований Anthropic ограничить использование ее модели Claude для массовой слежки и работы автономного оружия. Пентагон внес компанию в черный список, назвав ее «угрозой национальной безопасности», что сейчас оспаривается в суде.

