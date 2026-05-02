Нападающего «Локомотива» оштрафовали за удар ногой игрока «Авангарда»

На форварда ярославского «Локомотива» Рихарда Паника наложили денежный штраф за удар ногой во время матча полуфинала Кубка Гагарина. О решении спортивно-дисциплинарного комитета (СДК) сообщила Континентальная хоккейная лига (КХЛ).

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

СДК рассмотрел эпизод четвертого матча, прошедшего 30 апреля в Омске. В середине второго периода у ворот вратаря омской команды Никиты Серебрякова произошла небольшая потасовка, в результате которой нападающий Рихард Паник упал, а затем ударил коньком в ногу подъехавшего игрока «Авангарда» Наиля Якупова. Во время матча Паника наказывать не стали, но решение по эпизоду все-таки было вынесено.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего "Локомотива" Рихарда Паника наказание по п. 1.16.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар ногой) и подвергнуть его денежному штрафу»,— сообщили в КХЛ.

Алла Чижова

