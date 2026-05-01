Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чехия разрешила пролет самолета Фицо над своей территорией для визита в Россию

Власти Чехии выдали разрешение на пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в своем воздушном пространстве для визита в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Чехии Адам Черге.

Фото: Petros Karadjias / AP

По словам господина Черге, разрешение «было выдано без задержки», передает Novinky. Ранее Эстония, Латвия, Литва и Польша отказались пропустить самолет Роберта Фицо для визита в Россию.

Господин Фицо планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 9 мая в Москве. В Кремле сообщили, что помимо словацкого премьера на День Победы приедут и другие иностранные гости, однако не уточнили, кто именно.

Новости компаний Все