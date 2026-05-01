Названа предварительная причина жесткой посадки вертолета в Коми

Предварительная причина жесткой посадки вертолета Ми-8Т в городе Усинск в Коми — человеческий фактор. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. ЧП произошло днем 1 мая. Пострадали 11 человек.

«Пилот пояснил, что не справился с управлением. Вертолет зацепил что-то лопастями и завалился на бок на вертолетной площадке при взлете»,— сказал собеседник ТАСС.

Частный пассажирский вертолет авиакомпании «Ельцовка» должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находились 24 человека. Пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение, сообщили в региональном управлении МЧС. СКР возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.