Десять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Коми

Частный пассажирский вертолет Ми-8Т с вахтовиками совершил жесткую посадку в городе Усинск в Коми. 10 человек пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Вертолет завалился на бок во время взлета. На борту находились 24 человека. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

На месте работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины инцидента устанавливаются.