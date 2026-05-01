СКР возбудил дело после жесткой посадки вертолета в Коми

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в городе Усинск в Коми. Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Информация о пострадавших уточняется. Погибших нет, сообщили в СКР.

Инцидент произошел около 15:45 мск 1 мая. Частный пассажирский вертолет авиакомпании «Ельцовка» должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. Во время взлета вертолет завалился на бок. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, следует из сообщения СКР в Telegram-канале.

На борту находились 24 человека. По данным МЧС, пострадали 10 из них. У двоих человек травмы средней степени тяжести, у остальных — легкой. Пострадавшие проходят обследование в больнице, сообщил региональный Минздрав во «ВКонтакте».

Росавиация классифицировала ЧП как аварию, сообщило ведомство в «Максе». Расследование проведет Межгосударственный авиационный комитет совместно с Западно-Сибирским МТУ Росавиации. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.