Бэнкси показал процесс установки скульптуры в центре Лондона

Художник Бэнкси опубликовал видео, на котором показан процесс установки скульптуры в центре Лондона. Ролик выложен в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Скульптура была замечена 29 апреля на площади Ватерлоо-плейс. Позже Бэнкси признал авторство через представителей. Произведение представляет собой мужчину в костюме. В руке у него флаг, закрывающий лицо. Одна нога зависла над пустотой.

Статуя выполнена в стиле других скульптур на площади Ватерлоо-плейс — статуй короля Эдуарда VII, медсестры Флоренс Найтингейл и государственного деятеля Сиднея Герберта. В Вестминстерском городском совете сообщили, что не планируют демонтировать скульптуру Бэнкси. Там ее назвали «ярким дополнением к оживленной публичной художественной сцене города», передает Reuters.