Бэнкси признал авторство загадочной скульптуры в центре Лондона

Знаменитый уличный художник Бэнкси через своих представителей признал авторство статуи, появившейся в центре Лондона. Об этом сообщает BBC, с которой связались представители художника. По их словам, статуя была установлена ранним утром в среду, а днем в четверг художник выложил видео с ней в одной из социальных сетей.

Фото: Kin Cheung / AP

Как уже сообщал “Ъ”, статуя изображает идущего мужчину в костюме. В руке мужчина держит флаг, закрывающий лицо идущего. Одна нога его зависла над пустотой. На памятнике стоит подпись, которую Бэнкси обычно оставляет возле своих творений.

Представители художника не стали объяснять смысл произведения. Памятник расположен на площади Ватерлоо-плейс, задуманной как место восхваления британской военной мощи. Там расположены статуи короля Георга VII, мемориал, посвященный Крымской войне, и памятник Флоренс Найтингейл. Скульптура Бэнкси, по мнению критиков, изображает напыщенного и ослепленного властью человека, которому флаг закрывает глаза и который может через миг свалиться в пропасть.

Это уже вторая статуя работы уличного художника в Лондоне. Первая появилась в 2004 году в Вест-Энде на Шафтсбери-авеню, где располагается множество театров. Это работа «Пьяница» (The Drinker), пародия на скульптуру Огюста Родена «Мыслитель» (The Thinker). Та статуя простояла недолго, ее украли.

Николай Зубов