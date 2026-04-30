В Лондоне появилась статуя с подписью уличного художника Бэнкси

В центре Лондона, в районе Сент-Джеймс, появилась большая статуя, автором которой, возможно, является загадочный уличный художник Бэнкси. Во всяком случае, как сообщает BBC, на основании памятника стоит подпись, которую Бэнкси обычно оставляет возле своих творений.

Памятник изображает идущего мужчину в костюме. В руке мужчина держит флаг, и полотнище флага, развеваясь, закрывает лицо идущего. Фигура установлена на площади Ватерлоо-плейс, где также стоят памятники королю Эдуарду VII, сестре милосердия Флоренс Найтингейл и мемориал гвардейцам Крымской войны.

Если факт авторства Бэнкси подтвердится, это будет уже вторая статуя его работы в Лондоне. Первая появилась в 2004 году в Вест-Энде на Шафтсбери-авеню, где располагается множество театров. Это работа «Пьяница» (The Drinker), пародия на скульптуру Огюста Родена «Мыслитель» (The Thinker). Та статуя простояла недолго, очень скоро ее украли.

Алена Миклашевская