В Ярославской области открыли беговой сезон

В Тутаеве прошел полумарафон «Май. Мир. Молодость». Он стал первым в серии забегов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» в этом году, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

На старты вышли около 2 тыс. человек из 47 регионов страны. Спортсмены и любители преодолели дистанции на 3, 5, 10 и 21,1км. Победителями на самой длинной стали Сергей Звонов, преодолевший расстояние за 1 час 9 минут, и Елена Скоблина (1 час 30 минут).

В этом беговом сезоне полумарафоны и марафоны пройдут в Мышкине, Переславле-Залесском, Угличе, Рыбинске, Ростове Великом и Ярославле.

Алла Чижова