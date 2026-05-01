Главные новости за 1 мая. Ростов-на-Дону и область

С 1 мая в Ростовской области начал действовать особый противопожарный режим. В рамках режима на территории области запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую растительность и бытовые отходы.

На Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») ведется подготовка к запуску асинхронных электродвигателей нового типа. Ожидается, что их применение позволит снизить энергетические затраты и нарастить производственные мощности железнодорожного транспорта России.

В Ростове-на-Дону открыли понтонный мост на Зеленый остров.

В ночь на 1 мая украинские беспилотники уничтожили в Мясниковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Ее подозревают в получении взятки за незаконные действия и в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 290 УК РФ и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).