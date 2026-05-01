На НЭВЗе в Новочеркасске планируют выпускать асинхронные электродвигатели

На Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») ведется подготовка к запуску асинхронных электродвигателей нового типа. Информация об этом прозвучала в ходе выездного заседания комитета Госдумы по промышленности и торговле.

Ожидается, что их применение позволит снизить энергетические затраты и нарастить производственные мощности железнодорожного транспорта России.

Как отметил председатель комитета Владимир Гутенев, «Трансмашхолдинг показывает свои конкурентные преимущества, выступая индустриальным партнером, который готов инвестировать больше, чем государство. Причем для страны эти инвестиции — это переход на новый технологический уровень в сфере транспорта».

Реализация проекта заложит основы перспективного развития отрасли на десятилетия вперед, даст импульс для укрепления внутрироссийских экономических связей и развития экспортного потенциала страны.

