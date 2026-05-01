С 1 мая на Дону действует особый противопожарный режим

С 1 мая в Ростовской области начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В рамках режима на территории области запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую растительность и бытовые отходы.

Штрафы за нарушение требований были увеличены. Так, для граждан — 20 тыс. руб., для должностных лиц речь идет о штрафе до 60 тыс. руб., а для юридических лиц — до 800 тыс. руб.

С начала года в регионе произошло 192 ландшафтных пожара, их площадь составила 5,7 га.

Мария Хоперская