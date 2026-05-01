Генпрокуратура потребовала изъять активы основателя «Русагро» Мошковича

Генпрокуратура России попросила обратить в доход государства имущество основателя «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве. Это следует из картотеки Хамовнического районного суда Москвы.

Вадим Мошкович

Беседа по иску назначена на 4 мая. Помимо Вадима Мошковича и Максима Басова, по делу проходят супруга основателя «Русагро» Наталья Быковская и еще три физлица и две компании. Мошковича и Басова арестовали в марте 2025 года. По версии следствия, в 2018 году они купили 85% акций ГК «Солнечные продукты» по заниженной цене. За это «Русагро» должно было выкупить долг организации и привлечь новые инвестиции.

Основатель и гендиректор «Русагро» получили активы на 47 млрд руб., но так и не выполнили обязательства перед «Солнечными продуктами», считает следствие. В апреле суд арестовал по делу активы на сумму более 6,7 млрд руб. Из всей суммы Вадиму Мошковичу принадлежит имущество на 3 млрд руб.

