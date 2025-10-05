Вадиму Мошковичу пообещали сообщников

В уголовном деле основателя «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова, которым инкриминируется хищение акций холдинга «Солнечные продукты», могут появиться новые фигуранты. Об этом в Мосгорсуде, оставившем фигурантов под стражей, заявила потерпевшая сторона. Защита последних, в свою очередь, возложила вину за проблемы «Солнечных продуктов», повлекших банкротство холдинга, на его основателя Владислава Бурова. “Ъ” тем временем стали известны подробности дела.

Состоявшееся на днях рассмотрение в Мосгорсуде апелляционных жалоб защиты Вадима Мошковича и Максима Басова на решение Мещанского суда Москвы, продлившего 19 августа обоим фигурантам срок ареста до 25 ноября, вылилось в настоящие баталии. Защитники находящихся под стражей с 27 марта предпринимателей апеллировали к тому, что закон в их деле «нарушается налево и направо», уголовное дело возбуждено незаконно, а состояние здоровья господина Мошковича не позволяет содержать его под стражей.

Сославшись на последнее обстоятельство, а также на вероятность разглашения врачебной тайны, адвокаты бизнесмена даже просили закрыть процесс, однако суд это ходатайство отклонил. Тогда адвокаты призвали апелляционную инстанцию отменить решение Мещанского суда Москвы, заявляя, что оно было вынесено незаконно.

В частности, был нарушен запрет заключать под стражу обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

«Мошковичу вменяется то, что он совершил преступление, будучи президентом и членом совета директоров "Русагро", совместно с гендиректором Басовым. Что еще нужно? Я после такого отказываюсь понимать, что же такое "предпринимательский состав преступления"!» — негодовал адвокат господина Мошковича Алексей Корябин.

В материалах дела говорится, что в 2018 году, будучи бенефициаром, президентом и председателем совета директоров ООО «Группа компаний "Русагро"», Вадим Мошкович убедил владельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать по номинальной цене €1 за штуку 1020 акций (85%) зарегистрированной на Кипре головной компании холдинга — Quartlink Holding Ltd («Квартлинк»), стоивших более 1 млрд руб. Иностранная фирма, которой господин Буров владел через другую кипрскую компанию — Solpro investments Ltd («Солпро»), выступала собственником 15 юрлиц, входящих в ГК «Солнечные продукты» по производству масложировой продукции, в частности, Новосибирского жирового комбината, ООО «Волжский терминал», АО «Элеваторхолдинг», ООО Ж. К., ООО «Солнечные продукты», АО «Жировой комбинат» и АО «Аткарский маслоэкстракционный завод».

По данным следствия, зная о том, что у компаний холдинга имеется задолженность перед Россельхозбанком в размере 34,7 млрд руб., господин Мошкович и предложил господину Бурову сделку по покупке акций и долга холдинга в обмен на инвестиции со стороны «подконтрольных ему организаций», восстановление платежеспособности ГК «Солнечные продукты», а после объединения активов — продолжение совместной предпринимательской деятельности.

В результате заключенной 3 октября 2018 года сделки собственником акций стала кипрская компания Worthwell, бенефициаром которой, по данным следствия, был господин Мошкович.

Однако инвестиции не последовали, а вместе с акциями ГК «Солнечные продукты» Вадим Мошкович и действовавший вместе с ним гендиректор «Русагро» Максим Басов завладели активами холдинга на сумму не менее 47 млрд руб., утверждает следствие. Помимо мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предпринимателям вменили злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческих организациях, с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Следствие утверждает, что, после того как компании холдинга перешли под контроль «Русагро», они были подвергнуты контролируемому банкротству, в частности, за счет «умышленных допущений незначительной просрочки по кредитным договорам организаций холдинга "Солнечные продукты" и предъявлений им требований о досрочном погашении кредитов, а также искусственного создания видимости неплатежеспособности перед независимыми кредиторами», например, УФНС по Саратовской области. Следствие указывает, что единый промышленный кластер технологических мощностей холдинга был разбит на отдельные комплексы, которые были выкуплены по заниженной стоимости в рамках банкротных дел. При этом ряд невыгодных и экономически необоснованных гражданско-правовых сделок причинил материальный ущерб, а также существенный вред правам юрлиц холдинга. Он привел к невыполнению их обязательств перед независимыми кредиторами, в том числе перед ООО «Сингента» (российская «дочка» Syngenta, владелец — китайская госкорпорация ChemChina), а также перед УФНС России по Саратовской области на сумму свыше 1 млрд руб.

Помимо компании «Сингента», потерпевшими по делу признали еще 15 юрлиц — кредиторов «Солнечных продуктов». По версии следствия, изложенной в решении Мещанского суда, им был «причинен имущественный вред в связи неисполнением обязательств руководством группы компаний "Русагро" перед кредиторами холдинга "Солнечные продукты"».

Представляющая интересы «Сингенты» адвокат Мария Килессо возражала против освобождения фигурантов под залог в 1 млрд руб. (такую сумму за Вадима Мошковича предложила компания «Русагро») или перевода под домашний арест. Она отметила, что интересы «Сингенты» представляет Комитет по госимуществу Китая, то есть она фактически представляет «интересы китайского госоргана». Госпожа Килессо не исключила, что следствие установит новые эпизоды, а также обвиняемых из числа арбитражных управляющих, оценщиков и лиц, которые «курировали торговые площадки».

«Я полагаю, что, возможно, будут иные фигуранты, в том числе в сфере экономического подкупа и иных должностных преступлений» — такое мнение изложила представитель потерпевшего.

Что думает на этот счет следствие, выяснить не удалось, поскольку представители Следственного департамента МВД, который ведет дело, в суд не явились.

В свою очередь, адвокаты фигурантов заявили, что следствие «активно подменяет собой разбирательства в арбитражных» судах, в которых с 2019 года по настоящее время идут процессы о банкротстве холдинга «Солнечные продукты», состоявшего на самом деле примерно из 40 юрлиц. Вместе с тем, как заявил адвокат Максима Басова Дмитрий Кравченко, в ходе этих разбирательств судами было констатировано, что еще до переговоров Бурова с Мошковичем холдинг «Солнечные продукты» был банкротом, причем из него именно в интересах Владислава Бурова «выводились активы». «Это все общедоступные сведения. Там говорится, что никакой причастности "Русагро" или Мошковича с Басовым к доведению холдинга до банкротства не было,— заявил защитник.— Там многократно говорится о том, что "Солпро" была банкротом с 2015 года, после того как у нее взорвался маслоэкстрационный цех на заводе "Волжского терминала". И с тех пор финансовое состояние холдинга только ухудшалось. И именно Буров, увеличивая количество долговых обязательств, его и ухудшал. И к моменту вменяемой сделки с Мошковичем реально речь шла о том, что компания "Солпро" была полностью неплатежеспособна и была не в состоянии продолжать производственную деятельность: у нее не было элементарно денег закупать сырье».

Адвокат заявил, что имеется «под сотню судебных актов», которые «противоречат всему тому, что говорит следователь», а в деле идет речь не об уголовном преступлении, а о «сложнейшем предпринимательском споре», касающемся покупки долгов. «Однако вопреки тому, что было установлено в судах, следствие говорит: нет, у Бурова украли компанию стоимостью 47 млрд руб.»,— возмутился адвокат. Он также отметил, что по закону руководство одной компании не должно отвечать по долгам другой.

Прокурор, впрочем, поддержала потерпевших, и в итоге Мосгорсуд в смягчении фигурантам меры пресечения отказал. Это решение адвокаты бизнесменов намерены обжаловать в кассации.

Мария Локотецкая