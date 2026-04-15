По делу основателя «Русагро» Мошковича арестовали активы на 6,7 млрд рублей

Суд арестовал активы на сумму более 6,7 млрд руб. в рамках расследования дела о мошенничестве основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и других фигурантов. Под обеспечительные меры попали банковские счета и прочие активы. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, из всей суммы Мошковичу принадлежит имущество на 3 млрд руб.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вадим Мошкович

Вадима Мошковича и экс-гендиректора «Русагро» арестовали в марте 2025 года. По версии следствия, фигуранты в 2018 году купили 85% акций ГК «Солнечные продукты» по заниженной стоимости. За это «Русагро» должно было выкупить долг организации и привлечь новые инвестиции. В результате Мошкович и Басов завладели активами общей стоимостью свыше 47 млрд руб., но так и не выполнили обязательства.

Первоначально фигурантам вменяли мошенничество и злоупотребление полномочиями. После окончания следствия из дела исключили обвинение в злоупотреблении полномочиями, но добавили статью о легализации средств и преднамеренном банкротстве. Мошкович и Басов не признали вину. Помимо них в деле фигурирует бывший замгубернатора Тамбовской области Сергей Иванов, которому основатель «Русагро» подарил охотничий карабин за покровительство.

Никита Черненко